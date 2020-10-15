Полиция в Петербурге гналась за водителем с поддельным аккаунтом каршеринга

Аварию на площади Мужества после погони устроил 21-летний водитель без прав. Он ездил по поддельному аккаунту. Его пассажиры напрасно убегали от полицейских.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 15 октября, причиной погони в Калининском районе стал отказ водителя каршеринговой «Лады» остановиться по требованию инспекторов ДПС.

«Он увеличил скорость и попытался скрыться», — уточнили в ГУ МВД.

На площади Мужества «Лада» встретилась с островком безопасности, ДТП попало на видео. Водитель и двое пассажиров пытались убежать.