Полиция в Петербурге гналась за водителем с поддельным аккаунтом каршеринга
Аварию на площади Мужества после погони устроил 21-летний водитель без прав. Он ездил по поддельному аккаунту. Его пассажиры напрасно убегали от полицейских.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 15 октября, причиной погони в Калининском районе стал отказ водителя каршеринговой «Лады» остановиться по требованию инспекторов ДПС.
«Он увеличил скорость и попытался скрыться», — уточнили в ГУ МВД.
На площади Мужества «Лада» встретилась с островком безопасности, ДТП попало на видео. Водитель и двое пассажиров пытались убежать.
Задержанный не имеет прав, он ездил по поддельному аккаунту.
Вечером 11 октября на проспекте Большевиков 18-летний профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, управляя «Ладой» без прав, насмерть сбил женщину и врезался в машину с одиннадцатимесячной девочкой. Невский райсуд заключил Рабаданова под стражу по уголовному делу о нарушении ПДД.
В ночь на 11 октября студент Лесотехнического университета на каршеринговом автомобиле не справился с управлением на проспекте Непокоренных и погиб от столкновения с деревом. Три его пассажирки получили травмы.
В августе 2020 года Приморский райсуд Петербурга рассмотрел первое в России уголовное дело о поддельных аккаунтах для каршеринга. Роман Амелин продавал их по 25000 рублей, используя данные сторонних водителей. Амелина признали виновным в неправомерном доступе к информации и назначили судебный штраф 50 тысяч рублей.