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15.10.2020 10:18
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Полиция в Петербурге гналась за водителем с поддельным аккаунтом каршеринга

Аварию на площади Мужества после погони устроил 21-летний водитель без прав. Он ездил по поддельному аккаунту. Его пассажиры напрасно убегали от полицейских.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 15 октября, причиной погони в Калининском районе стал отказ водителя каршеринговой «Лады» остановиться по требованию инспекторов ДПС.

«Он увеличил скорость и попытался скрыться», — уточнили в ГУ МВД.

На площади Мужества «Лада» встретилась с островком безопасности, ДТП попало на видео. Водитель и двое пассажиров пытались убежать.

Задержанный не имеет прав, он ездил по поддельному аккаунту.

Вечером 11 октября на проспекте Большевиков 18-летний профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, управляя «Ладой» без прав, насмерть сбил женщину и врезался в машину с одиннадцатимесячной девочкой. Невский райсуд заключил Рабаданова под стражу по уголовному делу о нарушении ПДД.

В ночь на 11 октября студент Лесотехнического университета на каршеринговом автомобиле не справился с управлением на проспекте Непокоренных и погиб от столкновения с деревом. Три его пассажирки получили травмы.

В августе 2020 года Приморский райсуд Петербурга рассмотрел первое в России уголовное дело о поддельных аккаунтах для каршеринга. Роман Амелин продавал их по 25000 рублей, используя данные сторонних водителей. Амелина признали виновным в неправомерном доступе к информации и назначили судебный штраф 50 тысяч рублей.

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Комментарии (7)

michailPotapov
молодцы полиция..больше проверок на дорогах
тогда станет безопаснее
Вотоночё
Пора прекращать полицейские погоди в черте города. Именно топорные методы полиции провоцируют ДТП, вплоть до летальных последствий для посторонних людей.
Есть видеокамеры, есть экипажи без опознавательных знаков. Проследите аккуратно, а потом берите. Даже если упустите сейчас пацанов, беда не большая.
Другой вопрос, если это спецоперация по наводке за наркодилерами или вооруженными отморозками.
Маэстро
Это понятно, что на каршеринге без прав, но неужели трезвый? Непорядок!
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