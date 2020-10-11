Студент Лесотехнического врезался в дерево на каршеринговом «Фольксвагене». Он погиб на месте, три спутницы пострадали

Студент Лесотехнического университета погиб в Петербурге в ночной аварии, которая произошла у дома 47 по проспекту Непокорённых. Молодой человек 19 лет, две пассажирки 18 лет и их подруга, которая отметит совершеннолетие через пять дней, арендовали «Фольксваген Поло» в сети краткосрочного проката.



Как стало известно «Фонтанке», 11 октября в начале второго ночи студент не справился с управлением. Каршеринговая машина задела бордюр и вылетела на газон, врезавшись в дерево.

Пассажирки госпитализированы. Две из них получили травмы средней степени тяжести, одна находится в тяжёлом состоянии. Погибший студент через полторы недели отметил бы 20-летие.