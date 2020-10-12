Профессиональный самбист задержан за смертельную аварию на Большевиков. Полет его «Лады» попал на видео
В Петербурге полиция задержала выписанного из больницы водителя «Лады», ставшего подозреваемым по уголовному делу. 18-летний Юсуп Рабаданов профессионально занимался самбо.
Как сообщили «Фонтанке» 12 октября в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, водитель «Лады» доставлен в следствие и задержан на двое суток в качестве подозреваемого. Дело возбуждено по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» выяснила, что Юсуп Рабаданов участвовал в соревнованиях по самбо, представляя комплексную школу высшего спортивного мастерства. Принадлежащая комитету по физкультуре Петербурга, она растила борцов для олимпийского резерва.
По версии следствия, вечером 11 октября Рабаданов, управляя без водительских прав автомобилем ВАЗ-2113, под запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана, насмерть сбил 36-летнюю женщину на переходе и врезался в «Хендэ Солярис». Травмы получили 11-месячная девочка, 27-летняя пассажирка «Соляриса» и сам Рабаданов. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи посчитали, что длительного лечения подозреваемому не требуется.