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12.10.2020 13:35
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Профессиональный самбист задержан за смертельную аварию на Большевиков. Полет его «Лады» попал на видео

В Петербурге полиция задержала выписанного из больницы водителя «Лады», ставшего подозреваемым по уголовному делу. 18-летний Юсуп Рабаданов профессионально занимался самбо.

Как сообщили «Фонтанке» 12 октября в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, водитель «Лады» доставлен в следствие и задержан на двое суток в качестве подозреваемого. Дело возбуждено по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» выяснила, что Юсуп Рабаданов участвовал в соревнованиях по самбо, представляя комплексную школу высшего спортивного мастерства. Принадлежащая комитету по физкультуре Петербурга, она растила борцов для олимпийского резерва.

По версии следствия, вечером 11 октября Рабаданов, управляя без водительских прав автомобилем ВАЗ-2113, под запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана, насмерть сбил 36-летнюю женщину на переходе и врезался в «Хендэ Солярис». Травмы получили 11-месячная девочка, 27-летняя пассажирка «Соляриса» и сам Рабаданов. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи посчитали, что длительного лечения подозреваемому не требуется.

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Комментарии (36)

260561981
Из более подробной новости с другого ресурса: Вчера житель Дагестана Рабаданов Юсуп Магомедович 2001 года рождения не имея водительского удостоверения очень торопился на чужом ВАЗ-2112, и в 21:57 на регулируемом перекрестке пр.
Большевиков и улицы Тельмана ( двигаясь от ул. Народной к ул. Тельмана, выехал на перекресток на
запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходившую проезжую часть
по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора Яровую Р., 1984,
От удара женщину разорвало попала на глазах у мужа. У погибшей осталось трое детей
260561981
правы были те, кто в прошлой новости сразу сказали, что 100 процентов водитель из аула приехал
spb7771250
Вообще, такую езду, включая и просто опасную езду пора прекращать называть "убийством по неосторожности". Квалифицировать это нужно как злой умысел и давать лет 20 с полной конфискацией и долгами на родственников.
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