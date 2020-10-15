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15.10.2020 09:29
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Погоня полиции за преступниками в Петербурге попала на видео

Жители ночного Петербурга стали свидетелями погони за тремя подозреваемыми. Их машину остановил островок безопасности, а остальное доделали ноги полицейских.

В распоряжении «Фонтанки» оказались видеозаписи с установленных у площади Мужества видеокамер. В ночь на 15 октября каршеринг Rentmee преследовали автомобиль ДПС и машина без опознавательных знаков — вероятно, с сотрудниками уголовного розыска. На площади водитель каршеринга не справился с управлением, три человека бросились врассыпную.

Фонтанка.ру

За водителем Rentmee гнались инспектор ДПС и предположительно сотрудник уголовного розыска. Подозреваемого поймали. О судьбе остальных неизвестно — их преследовал автомобиль без опознавательных знаков.

О причинах погони в ГУ МВД Петербурга и области пока «Фонтанке» не сообщили.

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Комментарии (2)

lamer
С нашими бдительными гражданами и СМИ операции силовиков ждет неминуемый провал.
Вспомнил эпизод захвата Лунса в фильме "ТАСС уполномочен заявить". Так вот, в нынешнее время этот Лунс вообще бы из посольства на свой захват выехал.
Olen
Опять несознательные граждане не участвовали!
Мог же ведь на красной машине помочь сотрудникам и задавить негодяя :)
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