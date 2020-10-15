Погоня полиции за преступниками в Петербурге попала на видео
Жители ночного Петербурга стали свидетелями погони за тремя подозреваемыми. Их машину остановил островок безопасности, а остальное доделали ноги полицейских.
В распоряжении «Фонтанки» оказались видеозаписи с установленных у площади Мужества видеокамер. В ночь на 15 октября каршеринг Rentmee преследовали автомобиль ДПС и машина без опознавательных знаков — вероятно, с сотрудниками уголовного розыска. На площади водитель каршеринга не справился с управлением, три человека бросились врассыпную.
Фонтанка.ру
За водителем Rentmee гнались инспектор ДПС и предположительно сотрудник уголовного розыска. Подозреваемого поймали. О судьбе остальных неизвестно — их преследовал автомобиль без опознавательных знаков.
О причинах погони в ГУ МВД Петербурга и области пока «Фонтанке» не сообщили.