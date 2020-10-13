Суд арестовал профессионального самбиста, устроившего смертельное ДТП на Большевиков
Профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, обвиняемый в смертельном ДТП на проспекте Большевиков, арестован на два месяца. Об этом 13 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Невский районный суд посчитал, что его необходимо заключить под стражу до 11 декабря. Рабаданов и его защитник возражали против избранной меры пресечения, просили домашний арест.
По версии следствия, вечером 11 октября обвиняемый, управляя без водительских прав автомобилем ВАЗ-2113, под запрещающий сигнал светофора и на большой скорости выехал на перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана, насмерть сбил 36-летнюю женщину на переходе и врезался в «Хендэ Солярис».
Травмы получили 11-месячная девочка, 27-летняя пассажирка «Соляриса» и сам Рабаданов. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи посчитали, что длительного лечения ему не требуется. Было возбуждено уголовное дело по третьей части 264-й статьи УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как выяснила «Фонтанка», Рабаданов участвовал в соревнованиях по самбо, представляя комплексную школу высшего спортивного мастерства. Принадлежащая комитету по физкультуре Петербурга, она растила борцов для олимпийского резерва.