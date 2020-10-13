Суд арестовал профессионального самбиста, устроившего смертельное ДТП на Большевиков

Профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, обвиняемый в смертельном ДТП на проспекте Большевиков, арестован на два месяца. Об этом 13 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Невский районный суд посчитал, что его необходимо заключить под стражу до 11 декабря. Рабаданов и его защитник возражали против избранной меры пресечения, просили домашний арест.



По версии следствия, вечером 11 октября обвиняемый, управляя без водительских прав автомобилем ВАЗ-2113, под запрещающий сигнал светофора и на большой скорости выехал на перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана, насмерть сбил 36-летнюю женщину на переходе и врезался в «Хендэ Солярис».

