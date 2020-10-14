В Кремле объяснили, почему Путин назначил Медведева главой комиссии Совбеза по новым инфекциям
Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков объяснил, почему президент решил назначить Дмитрия Медведева главой комиссии Совета безопасности по новым инфекциям.
«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами... А почему именно Дмитрий Медведев [назначен ее руководителем]? Потому что комиссия — межведомственная. И на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — цитирует 14 октября слова Пескова РБК.
Указ Путина о создании комиссии Совбеза по защите от новых инфекций был опубликован 12 октября. Ее главой станет зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, в комиссию войдут представители профильных ведомств и спецслужб.