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14.10.2020 14:30
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В Кремле объяснили, почему Путин назначил Медведева главой комиссии Совбеза по новым инфекциям

Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков объяснил, почему президент решил назначить Дмитрия Медведева главой комиссии Совета безопасности по новым инфекциям.

«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами... А почему именно Дмитрий Медведев [назначен ее руководителем]? Потому что комиссия — межведомственная. И на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — цитирует 14 октября слова Пескова РБК.

Указ Путина о создании комиссии Совбеза по защите от новых инфекций был опубликован 12 октября. Ее главой станет зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, в комиссию войдут представители профильных ведомств и спецслужб.

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Комментарии (8)

W Bons
глава комиссии по новым инфекциям , звучит ободряюще , старые инфекции остались без комиссии , я готов возглавить
IG1
Ну, надо же хоть чем-то занять верного человека!))))) А то и должность придумали под него, а чем занят - непонятно.
260642921
С тех пор как Медведева назначили президентом, а потом премьер-министром, а потом... (список очень длинный) вопрос "почему?" не перестает волновать россиян. Про Медведева рассказывают, что когда он был на сборах в армии, он после отбоя пришел в комнату, где старослужащие смотрели телевизор и спросил почему им можно, а ему нельзя. Они так удивились, что разрешили ему вместе с ними смотреть телевизор. Это было первой ступенькой его длинной карьерной лестницы...
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