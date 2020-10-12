Путин создает комиссию Совбеза по защите от новых инфекций под руководством Медведева. В нее войдут представители СВР, ФСО и ФСБ
Президент России подписал указ о межведомственной комиссии Совета безопасности по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Документ опубликован 12 октября на портале правовой информации.
«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - гласит указ.
В задачи нового органа входят, в частности, «оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний», обеспечение мониторинга распространения таких инфекций и «организация проведения комплексных научных исследований для выработки решений для диагностики, профилактики и лечения». Комиссия будет готовить предложения для Совбеза по всем этим вопросам.
Возглавит ее заместитель председателя Совбеза — его имя не называется, однако, судя по всему, речь идет о Дмитрие Медведеве. Науку представят президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и глава научно-технической службы ФСБ Андрей Фетисов. В состав комиссии, помимо очевидных Роспотребнадзора, Минздрава и Минпромторга, войдут и представители спецслужб — замглавы СВР и замглавы ФСО.