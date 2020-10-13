«Запас прочности имеем»: в Смольном объяснили рекордные 557 заболевших за сутки в Петербурге

Рекордное число заболевших за сутки в Петербурге — 557 случаев — не означает увеличения объемов госпитализации, а связано с большим числом проведенных тестов, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

«Цифра эта увеличивается по сравнению с предыдущими днями, во-первых, потому что на сегодняшний момент в городе работает 46 лабораторий, и за счет того, что мы охватываем больший процент населения, выявляемость вируса стала выше. Если мы вспомним майский рекорд, 541 случай, то тогда гораздо меньше работало лабораторий. Их было 23. При большем количестве анализов выявляемость больше», — сказал чиновник 13 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».