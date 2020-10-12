По делу онкологов арестованы шесть человек: семейная пара, медсестры, сотрудница охранного агентства и выходец из Армении

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, к вечеру 12 октября под стражу взяты Алеся и Сергей Войтовичи, сотрудница охранного агентства «Гарда-эскорт» Мария Добролеж, безработный Ашот Нерсисян, медсестра Ленинградского клинического онкодиспансера Марина Присяжнюк и бывшая медсестра Городского онкодиспансера Марина Смирнова. Их подозревают в особо крупном хищении препаратов химиотерапии.

Петербургские суды отправили в СИЗО шестерых подозреваемых по делу о хищении онкопрепаратов . Признательные показания дает только рядовой медперсонал.

Алеся Войтович в Петроградском райсуде просила отправить ее под домашний арест в квартиру на Вязовой улице. В багажнике ее машины нашли 9,6 миллиона рублей, происхождение которых Войтович затруднилась объяснить. Этот аргумент следствие использовало в свою пользу.



Муж подозреваемой Сергей Войтович был задержан при попытке сбыта онкопрепаратов, утверждает следствие. При встрече с бойцами СОБРа он выразил удивление. Войтович считается организатором схемы.



Мария Добролеж числится в «Гарда-эскорт» начальником отдела снабжения. Ее роль следствию до конца не понятна, но известно, что она имеет обширные связи в медицинских онкокругах.



Ашот Нерсиян — выходец из Армении, после переезда в Россию получил гражданство. Он тоже не спешит признавать вину.



Марина Присяжнюк из Ленинградского областного онкодиспансера удостоилась отправки в СИЗО на два месяца, в отличие от коллеги Оксаны Савельевой, признавшей вину. Свободу ей ограничили запретом посещать онкостационары, пользоваться Интернетом и общаться со свидетелями по делу.

