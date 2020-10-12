По делу онкологов арестованы шесть человек: семейная пара, медсестры, сотрудница охранного агентства и выходец из Армении
Петербургские суды отправили в СИЗО шестерых подозреваемых по делу о хищении онкопрепаратов. Признательные показания дает только рядовой медперсонал.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, к вечеру 12 октября под стражу взяты Алеся и Сергей Войтовичи, сотрудница охранного агентства «Гарда-эскорт» Мария Добролеж, безработный Ашот Нерсисян, медсестра Ленинградского клинического онкодиспансера Марина Присяжнюк и бывшая медсестра Городского онкодиспансера Марина Смирнова. Их подозревают в особо крупном хищении препаратов химиотерапии.
Алеся Войтович в Петроградском райсуде просила отправить ее под домашний арест в квартиру на Вязовой улице. В багажнике ее машины нашли 9,6 миллиона рублей, происхождение которых Войтович затруднилась объяснить. Этот аргумент следствие использовало в свою пользу.
Муж подозреваемой Сергей Войтович был задержан при попытке сбыта онкопрепаратов, утверждает следствие. При встрече с бойцами СОБРа он выразил удивление. Войтович считается организатором схемы.
Мария Добролеж числится в «Гарда-эскорт» начальником отдела снабжения. Ее роль следствию до конца не понятна, но известно, что она имеет обширные связи в медицинских онкокругах.
Ашот Нерсиян — выходец из Армении, после переезда в Россию получил гражданство. Он тоже не спешит признавать вину.
Марина Присяжнюк из Ленинградского областного онкодиспансера удостоилась отправки в СИЗО на два месяца, в отличие от коллеги Оксаны Савельевой, признавшей вину. Свободу ей ограничили запретом посещать онкостационары, пользоваться Интернетом и общаться со свидетелями по делу.
Арестована также бывшая медсестра отделения онкогинекологии Городского онкодиспансера Марина Смирнова. По данным «Фонтанки», ее телефон прослушивался полицией. Показания на Смирнову дала коллега Елена Сергейчик, отправленная накануне под домашний арест.
В числе подозреваемых фигурируют медсестра Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени Гранова Светлана Афанасьева, бывшая сотрудница НМИЦ онкологии имени Петрова Татьяна Буткевич.
Пациент Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи (онкология) рассказал «Фонтанке» о своем опыте лечения. Ему в течение двух месяцев давали препарат «Ниволумаб», имеющий множество побочных эффектов, но ни один так и не проявился. Пациент допускает, что его могли прокапывать не онколекарством, а заменителем.
Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК «Кража». Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. Период предполагаемых хищений — с апреля 2019 года по октябрь 2020-го. По версии следствия, медперсонал забирал из онкобольниц излишки дорогих лекарств, которые накапливались из-за неполноты медпомощи пациентам, которым эти препараты назначались. Кроме Санкт-Петербургского научно-практического центра в деле упомянуты Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов, Медуниверситет имени Павлова на улице Льва Толстого, НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер.