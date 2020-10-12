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12.10.2020 18:27
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«Два месяца без побочных эффектов — как это возможно?» Пациент клиники из дела онкологов рассказал о странностях лечения

«Фонтанка» поговорила с пациентом клиники, фигурирующей в уголовном деле онкологов. Он рассказал о полном отсутствии побочных эффектов, появление которых, судя по описанию препаратов, казалось неизбежным.

Валерий Васильевич лечится в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медпомощи (онкология). По его словам, в августе комиссия выписала ему «Ниволумаб», торговое наименование — «Опдиво». «За это время мне поставили четыре капельницы, между каждой — перерыв две недели, — говорит Валерий Васильевич. — Самый неожиданный результат — полное отсутствие побочных эффектов. После второго приема меня стали посещать мысли, а не физраствор ли мне вливают».

«Ниволумаб» — противоопухолевое средство. На сайте Минздрава России представлен список побочных реакций, которые отмечались у добровольцев при клинических исследованиях «Ниволумаба». Очень часто встречаются сыпь, зуд, тошнота, диарея, утомляемость, потеря аппетита, потеря массы тела. Среди частых побочных реакций упомянуты рвота, боли в животе, повышение давления, костно-мышечная боль, сухость во рту и другие. «А у меня — никаких признаков, — продолжает Валерий Васильевич. — Улучшения состояния по основному заболеванию тоже нет».

По словам пациента, только в первый раз ему поставили капельницу с биркой, на которой были напечатаны название препарата и данные онкобольного. Следующие три раза бирка была заполнена рукописно.

«Ниволумаб» производят в США. Он входит в перечень жизненно важных лекарств. Это концентрат для приготовления раствора, предельная отпускная цена флакона объемом 10 миллилитров на территории России — 77 тысяч рублей. «Ниволумаб» («Опдиво») встречается в записях, изъятых у подозреваемых по делу онкологов.

Список препаратов изъят у подозреваемых по делу онкологов.
Список препаратов изъят у подозреваемых по делу онкологов.Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Валерий Васильевич хочет встретиться с руководителем следственной группы — следователем 6-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД подполковником Шевцовым и при необходимости дать показания. Также он не возражает против токсилогического исследования — на наличие «Ниволумаба» в своем организме.

Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкология) расположен на Ленинградской улице в поселке Песочный. Учреждение входит в пятерку упомянутых в материалах уголовного дела. По версии следствия, сотрудники онкобольниц похищали препараты химиотерапии. Излишки, считает полиция, — следствие недополученной медпомощи теми пациентами, на которых стационары получали эти лекарства.

Организатором преступной схемы считается 51-летний безработный петербуржец Сергей Войтович. «Фонтанка» публиковала кадры его задержания. Среди фигурантов значится медсестра городской больницы № 40, хотя это учреждение не входит в список тех, откуда пропадали лекарства.

Список препаратов изъят у подозреваемых по делу онкологов.
Список препаратов изъят у подозреваемых по делу онкологов.Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (10)

Pilat
На самом деле это хороший прецедент.
Если ему сделают исследование на наличие препарата в организме, а его там нет.....это уже попахивает статьёй не только о краже, но и о покушении на убийство.
Вот за это уже нужно расстреливать подонков.
bombaleilo
Евгений Владимирович домой, и в Фонтанка как кот из дома-мыши в пляс, когда этот Валерий Васильевич лечился:) как он эти анализы собирается сдавать, короче я ничего не понял по-итогу, только, что в онкоцентре что-то не то...
И Валерий Васильевич разберется со всеми, вместе с начальником шестого отдела ГСУ;)))
Занавес;) Маска Зорро!!!
arbitrvasilev
Мне скорее всего тоже поменяли лекарство во время химиотерапии только цена его была за 400000 руб., такое впечатление что у нас в стране это норма.
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