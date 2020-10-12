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12.10.2020 13:40
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Теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 из-за коронавируса лишился американского спортсмена

Петербургский теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 лишился очередного участника в понедельник, 12 октября. Как сообщили в пресс-службе соревнований, Сэм Куэрри из США (№49 ATP) не сможет принять участие в турнире из-за болезни.

Что именно случилось с американским теннисистом, не уточняется, но, по неофициальной информации, он заболел коронавирусом и сейчас находится в изоляции. Его место в основной сетке займет Виктор Троицки из Сербии, ранее не сумевший пробиться через квалификацию.

Троицки сыграет в первом круге с Денисом Шаповаловым (№12) из Канады.

Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 проходит в Санкт-Петербурге с 12 по 18 октября. Ранее с соревнований снялись сразу несколько ведущих теннисистов.

© Фонтанка.Ру

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