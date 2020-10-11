St.Petersburg Open теряет из-за коронавируса и усталости теннисистов, но все российские топы пока держатся

Юбилейный, 25-й теннисный турнир St.Petersburg Open не сдался под натиском коронавируса (в отличие от некоторых участников) и начнется уже в этот понедельник, 12 октября. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о новом статусе соревнований, боевом составе и ограничениях.

Андрей Рублев Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив

XXV Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open пройдёт с 12 по 18 октября на кортах «Сибур Арены». В честь юбилейного статуса соревнований организаторам удалось осуществить свою мечту: повысить категорию турнира с ATP 250 до ATP 500. Это значит больше рейтинговых очков за участие и больше интереса со стороны теннисистов из топ-10. Вначале все так и было, но потом ситуация вышла из-под контроля.

Выше престиж

Проведение St. Petersburg Open было долгое время под вопросом. Все зависело от эпидемиологической обстановки. В августе организаторы объявили, что турниру быть, но после отмены сентябрьского московского Кубка Кремля, к проведению которого готовились не менее активно, уже ничему можно было не удивляться. Наверное, только сейчас, когда до начала Открытого чемпионата Санкт-Петербурга осталось два дня, можно с определенной уверенностью говорить, что долгожданное событие состоится.



Главная новость турнира — получение категории ATP-500. Пока это разовая акция в честь юбилейного статуса и сокращения общего количества турниров из-за пандемии коронавируса.

— У нас есть договоренность с ATP, что по итогам проведения турнира мы обсудим сохранение статуса, — заявил генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев. — В прошлые годы наши турниры — и мужской, и женский — назывались лучшими в своей категории. Надеюсь, успешное проведение St. Petersburg Open позволит нам закрепить за ним статус ATP 500 на долгое время. Теннисисты имеют обязательства по участию в определенном количестве турниров категории ATP 500. В этом году таких турниров будет очень мало из-за пандемии. Думаю, многие спортсмены будут стремиться сыграть на St. Petersburg Open.

Русские, вперед

По именам в изначальной заявке 25-й турнир действительно должен был стать самым звездным за всю свою историю. На кортах «Сибур Арены» ожидались сразу десять представителей из Топ-20 рейтинга ATP: Даниил Медведев (Россия, № 5), Стефанос Циципас (Греция, № 6) и Маттео Берреттини (Италия, № 8), Давид Гоффен (Бельгия, № 13), Андрей Рублев (Россия, № 12), Денис Шаповалов (Канада, № 11), Карен Хачанов (Россия, № 16), Стэн Вавринка (Швейцария, № 17), Пабло Карреньо Буста (Испания, № 18 ), Григор Димитров (Болгария, № 20).



Однако за последние несколько суток с турнира снялись Циципас, Берреттини, Гоффен, Буста и Димитров. При этом, как ни удивительно, только у Гоффена официальной причиной стал коронавирус. Остальные объяснили отказ от участия накопившейся усталостью.

Болельщики в социальных сетях выражают недовольство и говорят, что турнир по сути стал междусобойчиком для российских теннисистов. Впрочем, на фоне того, как они в последнее время играют, не сказать, что это большая трагедия. В то же время билеты на финал и полуфинал уже не купить.

Ограничения

Как заявил генеральный директор ATP St. Petersburg Open Александр Медведев, Роспотребнадзор дал разрешение на 50-процентную заполняемость «Сибур Арены» на время турнира. Таким образом, присутствовать на матчах смогут до 3500 зрителей. Естественно, ни о каком общении с теннисистами, автограф-сессиях и говорить не приходится. Организаторы обещают каким-то образом перевести эти традиционные форматы в онлайн, но пока не раскрывают детали. Ну и, естественно, на стадионе будет обязательным ношение маски и перчаток. За этим обещают строго следить.



Все, кто не сможет купить билеты, получат возможность следить за матчами с виртуальной трибуны, которая будет работать ежедневно с 13 по 17 октября с 19.00 до 20.30. Присоединиться к ней можно здесь.

Песни и пляски

Но даже в таких условиях организаторы St. Petersburg Open решили не уходить от традиций проводить максимально яркие и пафосные шоу. В финале турнира в рамках шоу FACE2FACE выступит певица Полина Гагарина.

«Сегодня мы как никогда чувствуем наш неостановимый дух, мы — одна большая международная команда, и основные границы между нами — это разметка игрового поля», — объясняют организаторы смысл шоу в официальном пресс-релизе.

Пусть и незначительно, но увеличился и призовой фонд: с 1,18 млн долларов до 1,244 млн долларов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

