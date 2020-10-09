Италия вслед за Россией дошла до пика заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии

В Италии зарегистрировали 5 372 новых инфицированных за сутки. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.



По данным Минздрава республики статистика достигла показателей на пике пандемии весной. При чем сутками ранее количество заболевших было на тысячу меньше.



Ведомство отмечает, что статистика выросла на фоне одного и того же количества проведенных гражданам тестов - 129,5 тыс.



Суточный прирост новых случаев заражения, зафиксированный 9 октября, стал самым большим с начала апреля.



Таким образом, общее число заразившихся достигло 343 770, из них вылечились 237 549 человек, умерли 36 111 пациентов.

