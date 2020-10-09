В 78-й отдел полиции в Петербурге доставлен активист «Весны» Никита Левкин. За ним «гонялись» сутки и вменяют нарушение коронавирусных правил, хотя, по словам активиста, доставившие его сотрудники сами были без масок.



О задержании Левкина 9 октября рассказали его сторонники в соцсетях «Весны», факт подтвердил и адвокат Виталий Черкасов, который в настоящее время находится в 78-м отделе полиции. Он рассказал «Фонтанке», что активисту вменяют нарушение статьи 8.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за акцию в Басковом переулке. Левкин и его коллеги по «Весне» в день рождения президента Владимира Путина устроили «чаепитие» у дома, где глава государства провел детство. Несколько «гостей», отведав угощение, изобразили отравление и падение без чувств. Экспозицию сотрудники, следует из протокола о доставлении, сочли пикетированием, акция спровоцировала скопление людей.