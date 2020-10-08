К активисту «Весны» пришла полиция. Он связывает визит с акцией в Басковом переулке

По его словам сотрудники полиции, предположительно их было двое, пришли ближе к полудню. «Сначала позвонили в дверь. Мама сказала, что здесь таких нет — уехал. Сначала стучались аккуратно, потом услышали, что в квартире кто-то есть, стали стучаться активнее. Я почти уверен, что они еще придут», — рассказал он.

В Петербурге полиция 8 октября пришла домой к активисту «Весны» Никите Левкину, который накануне участвовал в акции в честь дня рождения президента России. Информацию об этом молодой человек подтвердил «Фонтанке».

Левкин отметил, что сотрудники полиции пришли по фактическом месту проживания семьи, а накануне навещали активиста по месту прописки. «Там живут съемщики, они сказали, что здесь таких нет — это правда. Тогда они же сказали, что, если бы я был, меня бы увезли с собой на составление протокола по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Он добавил, что связывает визит правоохранителей с акцией, которая прошла накануне. Активисты провели «чаепитие» в честь дня рождения президента России Владимира Путину у дома, где глава государства провел детство, — Басков переулок, 12. «Гости», отведав угощение, изобразили падение без чувств.

Также полиция приходила к другому участнику акции — Алексею Безрукову. Его на момент прихода правоохранителей не оказалось дома.