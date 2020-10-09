Суррогатная мама скончавшегося в Гатчинском районе малыша приехала в регион из Дагестана

47news выяснил, откуда в Ленобласть приехала суррогатная мать, родившая в апреле этого года для пары из Китая двойню. Один из детей умер при странных обстоятельствах.



По данным издания, женщина пятимесячного младенца, умершего в Коммунаре 8 октября, приехала в Петербург из Дагестана. Она родилась в одном из поселков республики, в 2020 году ей исполнился 31 год.



После того, как в апреле она родила двойняшек, мальчика и девочку, женщина подписала нотариально заверенное согласие на запись пары из Китая в качестве родителей родившихся детей.

