Суррогатная мама скончавшегося в Гатчинском районе малыша приехала в регион из Дагестана
47news выяснил, откуда в Ленобласть приехала суррогатная мать, родившая в апреле этого года для пары из Китая двойню. Один из детей умер при странных обстоятельствах.
По данным издания, женщина пятимесячного младенца, умершего в Коммунаре 8 октября, приехала в Петербург из Дагестана. Она родилась в одном из поселков республики, в 2020 году ей исполнился 31 год.
После того, как в апреле она родила двойняшек, мальчика и девочку, женщина подписала нотариально заверенное согласие на запись пары из Китая в качестве родителей родившихся детей.
«Упоминается также, что ранее был заключен договор на имплантацию эмбрионов «в целях вынашивания и последующего рождения», — сообщает 47news.
Сообщение о смерти пятимесячного ребёнка поступило в гатчинскую полицию от сотрудников скорой помощи около трёх часов дня 8 октября. На вызов они приехали в дом на улице Новой в Коммунаре. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Биологическому отцу 49 лет, матери 50. Доследственную проверку проводит Следственный комитет Ленобласти.