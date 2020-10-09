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09.10.2020 12:17
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Суррогатная мама скончавшегося в Гатчинском районе малыша приехала в регион из Дагестана

47news выяснил, откуда в Ленобласть приехала суррогатная мать, родившая в апреле этого года для пары из Китая двойню. Один из детей умер при странных обстоятельствах.

По данным издания, женщина пятимесячного младенца, умершего в Коммунаре 8 октября, приехала в Петербург из Дагестана. Она родилась в одном из поселков республики, в 2020 году ей исполнился 31 год.

После того, как в апреле она родила двойняшек, мальчика и девочку, женщина подписала нотариально заверенное согласие на запись пары из Китая в качестве родителей родившихся детей.

«Упоминается также, что ранее был заключен договор на имплантацию эмбрионов «в целях вынашивания и последующего рождения», — сообщает 47news.

Сообщение о смерти пятимесячного ребёнка поступило в гатчинскую полицию от сотрудников скорой помощи около трёх часов дня 8 октября. На вызов они приехали в дом на улице Новой в Коммунаре. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Биологическому отцу 49 лет, матери 50. Доследственную проверку проводит Следственный комитет Ленобласти.

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Комментарии (7)

Лариса Меркушева
Дожили! Китайские дагестанцы могут появиться у нас с гражданством РФ.
hal9000
А с женщиной ничего не происходит..после того как она отдает выношенного в себе ребенка..??это ведь ее ребенок..
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