В Дагестане около полусотни воспитанников детских садов госпитализировали с признаками отравления

Десятки воспитанников детских садов попали в больницы с признаками отравления в Дагестане. Об этом 9 октября сообщают СМИ.



«39 детей находятся в двух больницах. Их состояние удовлетворительное, тяжелых нет. Все анализы взяты, ждем результатов», — пишет со ссылкой на источник в администрации Махачкалы ТАСС.



РИА Новости, ссылаясь на информацию министерства здравоохранения Дагестана, сообщает в своем Telegram-канале, что с симптомами острой кишечной инфекции в больницу доставлены 42 ребенка.



Ранее были госпитализированы 14 учеников одной из школ в Великих Луках, которые почувствовали недомогание во время торжественной линейки по случаю Дня учителя. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Окончательные анализы крови великолукских школьников ничего не выявили, а юных пациентов отпустили домой. Местные власти придерживаются версии о том, что дети перегрелись на октябрьском солнце и перенервничали из-за присутствия на линейке «высоких гостей».

