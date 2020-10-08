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08.10.2020 22:48
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«Нет даже следов никотина». Окончательные анализы крови великолукских школьников ничего не выявили

Никаких следов токсинов, отравляющих и химических веществ в крови 14-ти школьников, которые оказались в больнице после торжественной линейки в Великих Луках, обнаружено не было. Родители вспомнили про прививки.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, окончательные анализы пришли 8 октября. Видимо, глава региона имеет в виду судебно-медицинскую экспертизу, которую проводили в Пскове. «Нет даже следов никотина», - отметил Ведерников и добавил, что проверка будет продолжаться, «пока не будет установлена причина инцидента». Несмотря на отсутствие ясности, медики и губернатор вслед за ними утверждают, что угрозы здоровью школьников нет. Днем их выписали из больницы.

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Сегодня пришли результаты окончательных анализов и экспертиз по детям из школы №7 в Великих Луках. Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина. Проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента. Детей сегодня выписали из больницы, угрозы их здоровью нет. #РАЗБЕРЕМСЯ

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

В комментариях к посту Ведерникова в Instagram подписчики рассказывают, что незадолго до госпитализации учеников в Великих Луках их детям делали прививки от гриппа. Родители советуют губернатору присмотреться к этой версии.

Ранее были отвергнуты все звучавшие варианты - отравленные землю, воду, воздух и еду исключили проверками, тестами и анализами. Официально не опровергали только повышенную детскую нервозность из-за высоких гостей на торжественной линейке.

14 школьников оказались в больнице 5 октября. Они жаловались на тошноту, головокружение и холодный пот. Госпитализации оказалось достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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Комментарии (7)

Сергей Каландия
Нарушение обмена веществ поди. Наши лаборатории просто не могут выявлять реальные токсины.

Надо рафаэлку было детям выдать.
Kit.
Туда солсберецких в увольнение не отпускали? А то, может, на рукаве занесли.
Alexey Petrov
у меня одного создалось впечатление что от нас что-то скрывают?
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