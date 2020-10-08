Никаких следов токсинов, отравляющих и химических веществ в крови 14-ти школьников, которые оказались в больнице после торжественной линейки в Великих Луках, обнаружено не было. Родители вспомнили про прививки.



По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, окончательные анализы пришли 8 октября. Видимо, глава региона имеет в виду судебно-медицинскую экспертизу, которую проводили в Пскове. «Нет даже следов никотина», - отметил Ведерников и добавил, что проверка будет продолжаться, «пока не будет установлена причина инцидента». Несмотря на отсутствие ясности, медики и губернатор вслед за ними утверждают, что угрозы здоровью школьников нет. Днем их выписали из больницы.