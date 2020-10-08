Отравившихся в Великих Луках детей выписали без конкретного диагноза

Четырнадцать школьников, которые оказались в больнице после торжественной линейки у школы в Великих Луках, едут домой. Их здоровью ничего не угрожает.

О выписке сообщает правительство Псковской области 8 октября, домой едут все 14 учеников. При этом, что послужило причиной недомогания, все еще остается неясным. «Дети здоровы, рисков нет», — заверили в больнице и областном комитете здравоохранения.

Ученики оказались в больнице 5 октября. Тринадцати стало плохо во время линейки, еще одного госпитализировали к вечеру того же дня. Роспотребнадзор исследовал землю, воду и воздух у школы, врачи сделали анализы крови, УЗИ и рентген — это ничего не дало. Образцы крови на токсикологию исследуют в судебно-медицинском бюро в Пскове, о результатах пока не сообщалось. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Детей госпитализировали с предварительным диагнозом «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Местные власти придерживаются версии о том, что школьники перегрелись на октябрьском солнце и перенервничали из-за присутствия на линейке «высоких гостей».