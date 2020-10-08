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08.10.2020 16:10
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Отравившихся в Великих Луках детей выписали без конкретного диагноза

Четырнадцать школьников, которые оказались в больнице после торжественной линейки у школы в Великих Луках, едут домой. Их здоровью ничего не угрожает.

О выписке сообщает правительство Псковской области 8 октября, домой едут все 14 учеников. При этом, что послужило причиной недомогания, все еще остается неясным. «Дети здоровы, рисков нет», — заверили в больнице и областном комитете здравоохранения.

Ученики оказались в больнице 5 октября. Тринадцати стало плохо во время линейки, еще одного госпитализировали к вечеру того же дня. Роспотребнадзор исследовал землю, воду и воздух у школы, врачи сделали анализы крови, УЗИ и рентген — это ничего не дало. Образцы крови на токсикологию исследуют в судебно-медицинском бюро в Пскове, о результатах пока не сообщалось. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Детей госпитализировали с предварительным диагнозом «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Местные власти придерживаются версии о том, что школьники перегрелись на октябрьском солнце и перенервничали из-за присутствия на линейке «высоких гостей».

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Комментарии (6)

mjaroslav
А какие-такие "высокие гости" присутствовали на мероприятии, что смогли настолько взволновать детей разных возрастов?
lsv.spb
Просто прикинулись детишки. Такое уже было в одной из школ, но там они быстро признались.
MikkeL
А экспертизу токсикологическую проводил вчерашний студент и случайно испортил все образцы, ну что ж поделать, бывает)))) главное дети здоровы... пока....
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