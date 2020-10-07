Версий о причинах отравления школьников в Великих Луках все меньше. Остается только «стечение обстоятельств»

К вечеру 7 октября чиновники Псковской области и Великих Лук провели очередное совещание, подводя итоги. Известно, что в крови школьников нет наркотиков и психотропных веществ. Ничего отравляющего не нашли ни в воде, ни в воздухе. Проверили даже почву, средства дезинфекции тоже в порядке. Еще в первый день после госпитализации была отвергнута версия с едой из столовой — там успели что-то перехватить только трое из госпитализированных.

Тесты, пробы и анализы исключили все названные как вероятные причины отравления детей на линейке в Великих Луках. Кроме «стечения обстоятельств» и нервозности из-за высоких гостей.

Таким образом, из всех версий, которые приходили в голову чиновникам и родителям учеников, осталась только одна — перегрев (на улице светило солнце, было около +18) и нервозность. В этот день школе присваивали имя Антона Злобина, погибшего при исполнении военнослужащего, и на торжественную линейку приехали «высокие гости». Видимо, речь идет о первом заместителе губернатора Псковской области Вере Емельяновой.



Не подоспел еще анализ из бюро судебно-медицинской экспертизы, там в крови учеников ищут токсины. Школьников пока домой не отпускают, хотя их здоровье, по заверению врачей, в порядке.



Быть может, ответ на вопрос о том, что отравило 14 детей, даст Следственный комитет. Накануне он возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг из-за предварительного диагноза «Отравление неустановленным веществом под вопросом». При этом в ведомстве также отмечают, что поговорили и с детьми, и с их родителями, и с врачами. «Каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, не получено», — добавили в Следкоме.

