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06.10.2020 14:20
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Госпитализированных в Великих Луках школьников исследуют со всех сторон, но ответов пока нет

Роспотребнадзор проверил воздух и воду в школе № 7 Великих Лук, где накануне в больницу попали 14 детей. Анализы крови в порядке, токсические вещества будут искать в Пскове.

На утро 6 октября все дети остаются в больнице. Как говорит главврач Татьяна Менькова, уровень сахара у всех детей в норме, клинический и биохимический анализы крови без патологий. Проверить кровь остается на токсины, для этого пробы увезли в бюро судебно-медицинской экспертизы в Псков. Наркотических веществ найдено не было.

Детям также сделали ЭКГ и УЗИ живота, планируется исследовать сердце и область шеи. Завтра школьников осмотрит окулист.

Высказался и Роспотребнадзор — вода и воздух соответствуют санитарным нормам. Почему дети оказались в больнице спустя сутки — остается не ясным. Со школьной линейки увезли 13 подростков, с 6 по 11 класс. Около 8 часов вечера плохо стало еще одному мальчику, его также госпитализировали. Дети жаловались на тошноту, озноб и головокружение. Местные власти считают, что дело в солнце и волнении.

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Комментарии (9)

Владислав М
Уже двое суток не могут сказать, чем дети отравились. В России вообще есть квалифицированные медики и оборудованные лаборатории?
Iliyamedik
Ответ скорее всего в дезсредствах, закупленных по дешевке и щедро отдраинных ими территории школы перед приездом уважаемых лиц региона
Nafanka
Самолёт в Шарите готовят за счёт абонентов Би Лайна?! ))) Сколько там уже дней прошло? Всё-таки 13 человек, а не ради одного "порожняк гнать"... )))
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