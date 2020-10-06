Госпитализированных в Великих Луках школьников исследуют со всех сторон, но ответов пока нет

Роспотребнадзор проверил воздух и воду в школе № 7 Великих Лук, где накануне в больницу попали 14 детей. Анализы крови в порядке, токсические вещества будут искать в Пскове.

На утро 6 октября все дети остаются в больнице. Как говорит главврач Татьяна Менькова, уровень сахара у всех детей в норме, клинический и биохимический анализы крови без патологий. Проверить кровь остается на токсины, для этого пробы увезли в бюро судебно-медицинской экспертизы в Псков. Наркотических веществ найдено не было.