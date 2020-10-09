Премьер Армении ждёт от Франции признания независимости Карабаха и находится в постоянном контакте с Путиным

«Ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха. Выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность (2 октября два лидера провели телефонные переговоры в связи с возобновлением войны в Карабахе. — Прим. ред.) не имеет иного варианта решения, поскольку все это может перерасти в большую гуманитарную катастрофу», — цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна, сказанные в интервью Tv5Monde.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что признание Францией независимости Нагорного Карабаха — это необходимый шаг для нормализации ситуации на Кавказе.

Премьер Армении считает, что ситуация может «распространить террористическую волну в нашем регионе в более широком смысле».

«Это прямая угроза глобальной безопасности, учитывая фактор Турции и ее политику. Мое ожидание в том, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха», — уточнил Пашинян.

В то же время лидер Армении заявил о постоянных контактах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы находимся в постоянном контакте с президентом России, и Россия играет здесь несколько ролей. Во-первых, Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Во-вторых, Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности», — напомнил Никол Пашинян в том же интервью.

«В этом плане Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности перед Арменией, и вчера президент России заявил, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией», — отметил Пашинян.

В минувшую среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Пашинян «уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками». Азербайджан неоднократно заявлял о намеренности вернуть под свой контроль территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые неподконтрольны Баку.