Число погибших гражданских лиц в Нагорном Карабахе достигло 20 человек. Несколько журналистов из РФ ранены
Количество жертв среди гражданского населения в Нагорном Карабахе к 8 октября возросло до 20. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной республики «Арцах» Артак Бегларян, передаёт «Интерфакс».
«Действия Азербайджана направлены на углубление гуманитарной катастрофы в Арцахе. С 27 сентября 20 человек погибли, 93 получили ранения и 5800 человек понесли материальный ущерб», — цитирует агентство представителя НГР.
Среди погибших — 12 мужчин, 7 женщин и одна девочка, а большинство раненых травмированы серьёзно, уточнил Бегларян.
«Пострадали в общей сложности около 93 человек. Из них 73 получили серьезные травмы — 60 мужчин и 13 женщин», — отметил карабахский омбудсмен.
На этом фоне стало известно о ранении нескольких российских журналистов, которые работают на территории Нагорного Карабаха. По данным «Интерфакса», одного из них зовут Юрий Котенок. Сообщается, что он получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуша. Издание отмечает, что Котенок является военным экспертом и главным редактором информационно-аналитического издания «Сегодня.ру». Кроме того он внесён в списки украинского сайта «Миротворец», где фиксируются лица, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов или посещали мятежные районы востока Украины.
Вместе с Котенком пострадали и другие представители СМИ.
«Пострадали еще несколько местных и международных журналистов», — сообщили в «Едином информационном центре Армении».
В твиттер-аккаунте Центра опубликована видеозапись операции, которую проводят пострадавшему россиянину в Степанакерте.
Yuriy Kotenok, editor-in-chief of the Russian https://t.co/hMsqAc5HS0 who was injured during the Cathedral’s bombing is undergoing surgery in Stepanakert— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 8, 2020
Сейчас оперируют главного редактора «Сегодня․ру» Юрия Котёнока, пострадавшего от бомбардировки со стороны Азербайджана pic.twitter.com/6Zq1PKqOUF
Ранее в четверг стало известно, что МИД Армении лишил специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара аккредитации после репортажа из Нагорного Карабаха. Журналист в своём Facebook объяснил изъятие аккредитации тем, что местным властям не понравилось, то как он освещает происходящие события.