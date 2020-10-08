«Действия Азербайджана направлены на углубление гуманитарной катастрофы в Арцахе. С 27 сентября 20 человек погибли, 93 получили ранения и 5800 человек понесли материальный ущерб», — цитирует агентство представителя НГР.

Количество жертв среди гражданского населения в Нагорном Карабахе к 8 октября возросло до 20. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной республики «Арцах» Артак Бегларян, передаёт «Интерфакс».

«Пострадали в общей сложности около 93 человек. Из них 73 получили серьезные травмы — 60 мужчин и 13 женщин», — отметил карабахский омбудсмен.

На этом фоне стало известно о ранении нескольких российских журналистов, которые работают на территории Нагорного Карабаха. По данным «Интерфакса», одного из них зовут Юрий Котенок. Сообщается, что он получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуша. Издание отмечает, что Котенок является военным экспертом и главным редактором информационно-аналитического издания «Сегодня.ру». Кроме того он внесён в списки украинского сайта «Миротворец», где фиксируются лица, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов или посещали мятежные районы востока Украины.

Вместе с Котенком пострадали и другие представители СМИ.

«Пострадали еще несколько местных и международных журналистов», — сообщили в «Едином информационном центре Армении».

В твиттер-аккаунте Центра опубликована видеозапись операции, которую проводят пострадавшему россиянину в Степанакерте.