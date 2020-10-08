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08.10.2020 23:40
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Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Президент России Владимир Путин выступил с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом 8 октября вечером сообщается на сайте Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в обращении Путина. Президент уточнил, что главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе.

Ранее сегодня сообщалось о 20 погибших в Нагорном Карабахе мирных жителях, также были ранены российские журналисты.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (4)

hal9000
А тех кто оружие продает будут судить???...ведь нельзя продавать оружие регионам в которых идет конфликт..
Brevnault
Старший приказал!
wasya
Ну разве что только ради обменов. А так пусть грызутся сами по себе. Нам вообще не стоит туда вмешиваться. России нужно просто наблюдать и ждать кто из них первый на поклон приползет, под защиту. Как во все времена было.
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