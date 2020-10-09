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09.10.2020 00:39
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Проданная Россией Азербайджану ракета С-300 «Фаворит» могла случайно долететь до Дагестана

На территории России взорвалась ракета, предположительно проданная Рособоронэкспортом участнику конфликта в Нагорном Карабахе. Пользователи Сети опознали в обломках систему «Фаворит», которую эксплуатирует Азербайджан.

Ракета класса «земля-воздух» взорвалась у села Чираг в Дагестане. Ее могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-2 Азербайджана, пишет пользователь Twitter @ ain92ru.

Ракета 48Н6Е2, в натовской классификации SA-10 Grumble, поставлялась по контракту Рособоронэкспорта с Азербайджаном в комплекте двух дивизионов С-300 «Фаворит». Стоимость поставки составила 300 миллионов долларов, писали «Ведомости».

Обломки ракеты в 15-тиметровой воронке нашли 8 октября. Звук взрыва местные жители слышали неделю назад.

Ракета 48Н6E2 способна преодолевать 200 километров, предназначена для перехвата авиации и баллистических ракет.

Версия о принадлежности ракеты не подтверждена официально. Отметим, что село Чираг находится к северу от Азербайджана, а Армения — к западу.

Президент России 8 октября призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

Режим прекращения огня стороны нарушили 27 сентября. Армения и Азербайджан винят друг друга в начале боевых действий. Страны используют зенитно-ракетные системы и авиацию. На своих территориях они объявили военное положение. Погибли не менее 20 мирных жителей. Армения ищет поддержки у России, Азербайджан находит ее у Турции.

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Комментарии (3)

такое ощущение,что журналист пишет от балды, опираясь на комменты пользователей в соц . сетях,которые по фотографиям обломков определили какая это ракета,кто кому продал и в каком году))) а Россия не обеспечивает ракетой Армению,которая бомбит города Азербайджана из Армении не из Нагорного Карабаха ,а из Армении... ах да, или же автор статьи Армянин😁
Alex_D
Кэшбэк
bluxer
А у них есть что-нибудь, что до Питера долетит? Надеюсь, нет.
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