Проданная Россией Азербайджану ракета С-300 «Фаворит» могла случайно долететь до Дагестана
На территории России взорвалась ракета, предположительно проданная Рособоронэкспортом участнику конфликта в Нагорном Карабахе. Пользователи Сети опознали в обломках систему «Фаворит», которую эксплуатирует Азербайджан.
Ракета класса «земля-воздух» взорвалась у села Чираг в Дагестане. Ее могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-2 Азербайджана, пишет пользователь Twitter @ ain92ru.
Identified as surface-to-air missiles of SA-10 Grumble system, probably the 48N6E2 model which should have been launched from Azerbaijanian S-300PMU-2 systems (bought in 2010, received in 2011)— Ilya.A—Petya.A's bro (@ain92ru) October 8, 2020
HT @TarMilus pic.twitter.com/lndHLJZUmV
Ракета 48Н6Е2, в натовской классификации SA-10 Grumble, поставлялась по контракту Рособоронэкспорта с Азербайджаном в комплекте двух дивизионов С-300 «Фаворит». Стоимость поставки составила 300 миллионов долларов, писали «Ведомости».
Обломки ракеты в 15-тиметровой воронке нашли 8 октября. Звук взрыва местные жители слышали неделю назад.
Ракета 48Н6E2 способна преодолевать 200 километров, предназначена для перехвата авиации и баллистических ракет.
Версия о принадлежности ракеты не подтверждена официально. Отметим, что село Чираг находится к северу от Азербайджана, а Армения — к западу.
Президент России 8 октября призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.
Режим прекращения огня стороны нарушили 27 сентября. Армения и Азербайджан винят друг друга в начале боевых действий. Страны используют зенитно-ракетные системы и авиацию. На своих территориях они объявили военное положение. Погибли не менее 20 мирных жителей. Армения ищет поддержки у России, Азербайджан находит ее у Турции.