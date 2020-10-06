Чавушоглу: Турция поддержит Азербайджан в военном конфликте за Карабах любыми способами

МИД Турции заявил, что поддержит Азербайджан любыми способами «в любой сфере». Об этом заявил 6 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС. Речь о поддержке шла в первую очередь про конфликт в Карабахе.

«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — заявил министр иностранных дел Турции.