Чавушоглу: Турция поддержит Азербайджан в военном конфликте за Карабах любыми способами
МИД Турции заявил, что поддержит Азербайджан любыми способами «в любой сфере». Об этом заявил 6 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС. Речь о поддержке шла в первую очередь про конфликт в Карабахе.
«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — заявил министр иностранных дел Турции.
Мевлют Чавушоглу отметил, что своим приездом в Баку для переговоров с президентом он «еще раз продемонстрировать поддержку Турцией и турецким народом Азербайджана».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что поддержка Турции и официальные заявления президента Турции Тайипа Эрдогана «показали всему миру, что Азербайджан не одинок». Также он отметил, что поддержка Анкары «придает... дополнительные силы и в то же время играет важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе».
29 сентября российская сторона призвала Турцию перестать «подливать масла в огонь» конфликта в Нагорном Карабахе.
Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.