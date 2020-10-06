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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 17:20
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Чавушоглу: Турция поддержит Азербайджан в военном конфликте за Карабах любыми способами

МИД Турции заявил, что поддержит Азербайджан любыми способами «в любой сфере». Об этом заявил 6 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС. Речь о поддержке шла в первую очередь про конфликт в Карабахе.

«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — заявил министр иностранных дел Турции.

Мевлют Чавушоглу отметил, что своим приездом в Баку для переговоров с президентом он «еще раз продемонстрировать поддержку Турцией и турецким народом Азербайджана».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что поддержка Турции и официальные заявления президента Турции Тайипа Эрдогана «показали всему миру, что Азербайджан не одинок». Также он отметил, что поддержка Анкары «придает... дополнительные силы и в то же время играет важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе».

29 сентября российская сторона призвала Турцию перестать «подливать масла в огонь» конфликта в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (6)

victor_k
Пора вводить санкции против Турции и Сумасшедшего Султана.
Maiok
Все кто едут в Турцию отдыхать подумайте о своей безопасности. А лучше останьтесь дома.
Aleks74
Кровь - это плохо. Чья бы она не была. Хоть русская, армянская, азербайджанская или хохляцкая.
Хотя бандерглогам,немного кровопускания не повредит. А то давление зашкаливает. Смотри как каловые массы изо рта у тебя идут.
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