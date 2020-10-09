Трамп назвал дату возвращения к публичной жизни и объяснил, чем плохи виртуальные дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от COVID19 и может вернуться к публичным выступлениям уже в эти выходные. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.

По словам специалиста, президент «очень хорошо» отреагировал на лечение и «оставался стабильным». Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что собирается сделать ещё один тест на COVID-19 в пятницу, 9 октября, и провести предвыборный митинг в штате Флорида 10 октября. Президент добавил, что чувствует себя «очень хорошо».

Ранее он отказался от теледебатов 15 октября со своим соперником по предвыборной гонке Джо Байденом, потому что организаторы заявили, что они должны проходить в удалённом режиме. Виртуальные дебаты могут дать преимущество Байдену, потому что он будет знать ответы, считает Трамп.