Октябрьский пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга сократился на четверть

Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте 7 октября оказался на 24% ниже, чем год назад. Всего за последнюю неделю снижение составило 100 тысяч человек.



Как сообщает 8 октября аппарат вице-губернатора Максима Соколова, снижение связано с противоэпидемическими мерами Смольного. В частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, которые не участвуют непосредственно в обеспечении функционирования организации, а также сохранить его для тех, кто уже работают удаленно.