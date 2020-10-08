Октябрьский пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга сократился на четверть
Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте 7 октября оказался на 24% ниже, чем год назад. Всего за последнюю неделю снижение составило 100 тысяч человек.
Как сообщает 8 октября аппарат вице-губернатора Максима Соколова, снижение связано с противоэпидемическими мерами Смольного. В частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, которые не участвуют непосредственно в обеспечении функционирования организации, а также сохранить его для тех, кто уже работают удаленно.
Чиновники напоминают, что в общественном транспорте по-прежнему действует масочный режим, несоблюдение которого наказывается штрафом. Ранее «Фонтанка» писала, что за 4 месяца, таким образом, было зафиксировано лишь 300 нарушений. С октября Смольный заявил об ужесточении контроля, однако «Фонтанка» убедилась, что правила игры не меняются в один день. Одновременно с этим вопросом «обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать?» задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
При этом губернатор подписал новые правила пользования петербургским метрополитеном. Теперь пассажиры должны следовать обязательным правилам поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Но, судя по данным самого же Смольного, не следуют: 90% пассажиров петербургского метро заходят на станции в масках, а при спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.