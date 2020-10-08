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08.10.2020 10:48
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В Москве выросло число кремаций из-за эпидемии коронавируса

Число кремаций в Москве выросло более чем на треть на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал 8 октября глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Он отметил, что в обычной ситуации кремации составляют 53 — 54 процента от общего количества погребений, остальная часть — захоронения в земле. Сейчас пропорции поменялись, и на кремации приходится 70 — 72 процента, рассказал он РБК.

Екимов пояснил, что в случае смерти от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней. Эта норма входила во временные рекомендации Роспотребнадзора.

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Комментарии (1)

Дмитрий Борцовский
К чему пишутся такие новости, не интересные и не содержательные? По моему, только чтоб нагнетать панику
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