В Москве выросло число кремаций из-за эпидемии коронавируса

Число кремаций в Москве выросло более чем на треть на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал 8 октября глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Он отметил, что в обычной ситуации кремации составляют 53 — 54 процента от общего количества погребений, остальная часть — захоронения в земле. Сейчас пропорции поменялись, и на кремации приходится 70 — 72 процента, рассказал он РБК.

Екимов пояснил, что в случае смерти от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней. Эта норма входила во временные рекомендации Роспотребнадзора.