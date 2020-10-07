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07.10.2020 22:27
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За Pussy Riot пришел уголовный розыск. Полицейским не понравилось, как активисты поздравили президента

Двое участников Pussy Riot задержаны в Москве вечером 7 октября. Их увезли в отдел, что им вменяют, официально пока неизвестно.

О задержании Василия Андрианова и Елизаветы Дидерих пишет «Дождь» со ссылкой на Марию Алехину. Их увезли в ОВД Басманный люди, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Полицейские также пришли домой к Александру Софееву, но он их пока не пускает. На место едет адвокат.

Акция прошла утром. Участники повесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный. Так Pussy Riot поздравили президента Путина с днем рождения.

Во время сьемки на одной из локаций был задержан журналист «Радио Свобода» Артем Радыгин. Ему вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятия.

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Комментарии (18)

Dim22
По моему , нужно арестовывать охрану руководство ФСО
Чёрт Опасный
Можно так просто придти на Лубянку и повесить там любой флаг или баннер?
Серьёзно?
kоt-obormot
Правда всегда глаза колет.
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