За Pussy Riot пришел уголовный розыск. Полицейским не понравилось, как активисты поздравили президента

Двое участников Pussy Riot задержаны в Москве вечером 7 октября. Их увезли в отдел, что им вменяют, официально пока неизвестно.



О задержании Василия Андрианова и Елизаветы Дидерих пишет «Дождь» со ссылкой на Марию Алехину. Их увезли в ОВД Басманный люди, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Полицейские также пришли домой к Александру Софееву, но он их пока не пускает. На место едет адвокат.



Акция прошла утром. Участники повесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный. Так Pussy Riot поздравили президента Путина с днем рождения.

