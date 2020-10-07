На Украине озвучили причину крушения Ан-26 в Харькове
Крушение самолета Ан-26, согласно данным черного ящика, произошло из-за отказа одного из блоков системы управления двигателя, заявил вице-премьер Олег Уруский в Facebook.
«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. … Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента)…Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — написал Уруский на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что, помимо основной причины, расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.
26 сентября вечером в районе Чугуева во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находилось 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Двое пострадавших оказались в больнице в тяжелом состоянии, 25 человек погибли на месте. Позже один из выживших курсантов скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины.