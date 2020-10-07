ЗВО о пожаре и взрывах на территории воинской части под Рязанью: Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет
Возгорание на территории воинской части в Рязанской области локализуют при помощи штатного пожарного расчета, а также при участии сотрудников регионального управления МЧС. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа 7 октября.
«Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. <...> Совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС осуществляется организованная локализация и тушение пожара», — заявили в ведомстве, добавив, что личный состав и гражданский персонал эвакуировали с места происшествия. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.
В пресс-службе ЗВО также назвали предварительную причину произошедшего. «Около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — описали наиболее вероятную версию случившегося в ведомстве.
Первыми о ЧП под Рязанью сообщили СМИ. Со ссылкой на источники в экстренных службах они писали о раздающихся на территории бывшей воинской части взрывах и пожаре, который им предшествовал. Очевидцы опубликовали посвященные ситуации ролики в Сети.