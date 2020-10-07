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07.10.2020 10:42
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Три десятка петербуржцев попали в суточный отчет по смертности от COVID-19

В петербургскую статистику смертности от коронавирусной инфекции за сутки попали три десятка горожан. Об этом 7 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, общее число скончавшихся от новой болезни петербуржцев увеличилось до 3 137. Северная столица занимает второе место в списке городов страны по этому показателю. На первом находится Москва, на третьем — Московская область.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Тем временем в российской столице она, напротив, падает, свидетельствуют свежие данные за минувшие сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вернул ряд ограничительных мер, например приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров, а также попросил работодателей перевести часть сотрудников на удаленку. Смольный пока не намерен прибегать к ограничениям и принимает меры, чтобы избежать нового локдауна.

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Комментарии (7)

Alexey Petrov
люди, не ведитесь на эту ложь! твёрдо помните - коронавируса не существует! Его придумало наше правительство для того чтобы вас облапошить!
olla
сколько скажут- столько и нарисуют. Хоть 100 000.... А "то город над вольной Невой" слишком свободно себя ведет- надо прижать..
Gingeress
Фонтанка, задайте, пожалуйста, вопрос Правительству СПб, почему наш город лидирует по смертности.
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