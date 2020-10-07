Три десятка петербуржцев попали в суточный отчет по смертности от COVID-19
В петербургскую статистику смертности от коронавирусной инфекции за сутки попали три десятка горожан. Об этом 7 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Таким образом, общее число скончавшихся от новой болезни петербуржцев увеличилось до 3 137. Северная столица занимает второе место в списке городов страны по этому показателю. На первом находится Москва, на третьем — Московская область.
В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Тем временем в российской столице она, напротив, падает, свидетельствуют свежие данные за минувшие сутки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вернул ряд ограничительных мер, например приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров, а также попросил работодателей перевести часть сотрудников на удаленку. Смольный пока не намерен прибегать к ограничениям и принимает меры, чтобы избежать нового локдауна.