Три десятка петербуржцев попали в суточный отчет по смертности от COVID-19

В петербургскую статистику смертности от коронавирусной инфекции за сутки попали три десятка горожан. Об этом 7 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, общее число скончавшихся от новой болезни петербуржцев увеличилось до 3 137. Северная столица занимает второе место в списке городов страны по этому показателю. На первом находится Москва, на третьем — Московская область.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Тем временем в российской столице она, напротив, падает, свидетельствуют свежие данные за минувшие сутки.