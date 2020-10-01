«Если не будут соблюдать, они просто будут закрыты». Собянин заявил о санкциях против не соблюдающих коронавирусные ограничения предприятий

Московские власти могут начать вводить санкции против предприятий, которые нарушают коронавирусные ограничения, в том числе не отправляют как минимум 30% сотрудников на «удаленку». Об этом 1 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



«Мы активизировали рейды не только в торговле, но в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений, организаций, что, если этого [соблюдения эпидемиологических предписаний] не будет, они просто будут закрыты. И сегодня дисциплина там стала намного лучше. Будем дальше контролировать. И вообще я дал распоряжение по всем направлениям, строительного надзора, промышленности, торговли, культуры, везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи», — подчеркнул Собянин (цитата по ТАСС).

