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01.10.2020 18:35
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«Если не будут соблюдать, они просто будут закрыты». Собянин заявил о санкциях против не соблюдающих коронавирусные ограничения предприятий

Московские власти могут начать вводить санкции против предприятий, которые нарушают коронавирусные ограничения, в том числе не отправляют как минимум 30% сотрудников на «удаленку». Об этом 1 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы активизировали рейды не только в торговле, но в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений, организаций, что, если этого [соблюдения эпидемиологических предписаний] не будет, они просто будут закрыты. И сегодня дисциплина там стала намного лучше. Будем дальше контролировать. И вообще я дал распоряжение по всем направлениям, строительного надзора, промышленности, торговли, культуры, везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи», — подчеркнул Собянин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что «если наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, жесткие ограничения не за горами».

Ранее Собянин издал указ, согласно которому московские работодатели обязаны отправить на «удаленку» как минимум 30% сотрудников. Он пояснил, что решение принимается из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Рост заболеваемости коронавирусом идет по всей стране — за последние сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся, из них 276 — в Петербурге.

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