Беглов: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге нарастает, ситуация усложняется

«На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом стала нарастать. В воскресенье, 4 октября, было зафиксировано 407 положительных тестов. В 1,5 раза больше, чем неделей раньше. Три месяца подряд, с июля по сентябрь, правительство города последовательно снимало ограничения. Мы вывели из локдауна все сферы жизни и отрасли экономики Петербурга. Вернулись к работе музеи, театры, магазины, кафе и рестораны, детские сады, школы и поликлиники. В новых обстоятельствах очень важно сохранить полноценную работу экономики», — заявил градоначальник 5 октября в эфире «Радио России».

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге усложняется ситуация с коронавирусом, но важно попытаться сохранить плановую помощь и нормальную работу экономики.

По его словам, если придерживаться рекомендаций, соблюдать масочный режим, то можно избежать нового локдауна. В Смольном настроены максимально сохранить плановую помощь.

«В Петербурге составлен четкий план действий. К концу прошлой недели у нас были развернуты 4640 коек под коронавирус и внебольничную пневмонию. За три дня Петербург сможет удвоить это количество. Поэтому на данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями», — отметил Беглов.

Также 5 сентября в Смольном заявили о 17-процентном росте госпитализаций за неделю.

Коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд за десять лет. А СМИ сообщают, что власти Москвы задумались о возврате самоизоляции и пропускного режима из-за роста случаев коронавируса.