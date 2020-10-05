FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 18:42
12
Печать

Беглов: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге нарастает, ситуация усложняется

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге усложняется ситуация с коронавирусом, но важно попытаться сохранить плановую помощь и нормальную работу экономики.

«На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом стала нарастать. В воскресенье, 4 октября, было зафиксировано 407 положительных тестов. В 1,5 раза больше, чем неделей раньше. Три месяца подряд, с июля по сентябрь, правительство города последовательно снимало ограничения. Мы вывели из локдауна все сферы жизни и отрасли экономики Петербурга. Вернулись к работе музеи, театры, магазины, кафе и рестораны, детские сады, школы и поликлиники. В новых обстоятельствах очень важно сохранить полноценную работу экономики», — заявил градоначальник 5 октября в эфире «Радио России».

По его словам, если придерживаться рекомендаций, соблюдать масочный режим, то можно избежать нового локдауна. В Смольном настроены максимально сохранить плановую помощь.

«В Петербурге составлен четкий план действий. К концу прошлой недели у нас были развернуты 4640 коек под коронавирус и внебольничную пневмонию. За три дня Петербург сможет удвоить это количество. Поэтому на данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями», — отметил Беглов.

Также 5 сентября в Смольном заявили о 17-процентном росте госпитализаций за неделю.

Коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд за десять лет. А СМИ сообщают, что власти Москвы задумались о возврате самоизоляции и пропускного режима из-за роста случаев коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Sergik7
Похоже весна не научила. При таких легких «ограничениях» как ношение масок через 10-14 дней дойдет до 1т в день.
Закройте хотя бы ТРЦ и фудкорты как социально не значимые объекты. Это настоящий рассадник.
Commentator
Чёткий план по-сбегловски, звучит пугающе.
263772241
Когда надо закрывать - не закрывает. Когда надо открывать - не открывает. Чумовой дядька просто
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний