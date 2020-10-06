Собянин из-за растущей заболеваемости COVID-19 приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров

Московские власти приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников и бесплатный для граждан, вышедших на пенсию. Об этом 6 октября объявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — рассказал градоначальник.

