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06.10.2020 13:11
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Собянин из-за растущей заболеваемости COVID-19 приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров

Московские власти приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников и бесплатный для граждан, вышедших на пенсию. Об этом 6 октября объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — рассказал градоначальник.

В связи с этим, согласно указу мэра, с 9 по 18 октября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для школьников, а с 9 по 28 октября — действие социальных карт для граждан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.

Накануне в Совфеде исключили всеобщую самоизоляцию из-за возросшей заболеваемости.

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Комментарии (4)

MiDeg
правильно. пусть дома сидят, телевизор смотрят.
260551481
Ударить по самым не защищённым слоям населения это по собянински...
Савва Морозов
да, это не Беглов. человек имеет смелость и волю принимать решение и ни один спекулянт ему не скажет публично, что его никто не уважает.
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