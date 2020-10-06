Собянин из-за растущей заболеваемости COVID-19 приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров
Московские власти приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников и бесплатный для граждан, вышедших на пенсию. Об этом 6 октября объявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — рассказал градоначальник.
В связи с этим, согласно указу мэра, с 9 по 18 октября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для школьников, а с 9 по 28 октября — действие социальных карт для граждан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.
Накануне в Совфеде исключили всеобщую самоизоляцию из-за возросшей заболеваемости.