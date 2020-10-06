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06.10.2020 19:27
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Премьер-министр Киргизии подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, сообщает вечером 6 октября издание 24.kg со ссылкой на свои источнике в правительстве.

Известно, что глава кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны. Оно уточняет, что экс-депутат киргизского парламента Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Как сообщается, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук». Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева спикером парламента Киргизии.

В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.

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Комментарии (2)

baddancer
«Тиран-ага должен уйти».
Мужской Взгляд
Во где гемор-то..
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