Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, сообщает вечером 6 октября издание 24.kg со ссылкой на свои источнике в правительстве.
Известно, что глава кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны. Оно уточняет, что экс-депутат киргизского парламента Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Как сообщается, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук». Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева спикером парламента Киргизии.
В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.
ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.