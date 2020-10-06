«Зенит» подписал контракт с Венделом из «Спортинга»

Бразильский полузащитник Вендел подписал контракт с «Зенитом». Об этом во вторник, 6 октября, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на представителя хавбека Сесара Барбьери.

Вендел подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Пока футболист находится в Лиссабоне, где он ждет получения визы. В Санкт-Петербурге Венделя ждут в среду или четверг.

По неофициальным данным, «Зенит» заплатил «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне Вендел сыграл в чемпионате Португалии 28 матчей, в которых забил три гола.