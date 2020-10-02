Юристы намерены обратиться в Конституционный суд, чтобы решить проблему с обеспечением детей со СМА лекарствами

1 октября Тверской суд Москвы отказал в принятии обеспечительных мер по иску о предоставлении «Спинразы» двухлетнему мальчику. Они касались того, чтобы состояние ребёнка не ухудшилось на время судебного разбирательства. После аналогичных отказов по ряду других дел и вмешательства в ситуацию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) юристы рассматривают возможность обращения в Конституционный суд России для систематического решения проблемы на национальном уровне, пишет 2 октября газета «Коммерсант».

Несмотря на то что «Спинразу» внесли в перечень жизненно необходимых препаратов, а ребёнок-инвалид вправе бесплатно по рецепту получать за счёт регионального бюджета все лекарства, добиваться этого в случае лечения СМА приходится через суд. Подавляющее большинство исков об обеспечении «Спинразой» в России удовлетворяется. Однако рассмотрение дела по существу может занимать от трёх месяцев до года, а региональные власти не спешат исполнять решения судов, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете: стоимость одной инъекции более 7,5 млн руб., в ходе первого года лечения пациенту нужны шесть уколов, а затем по одной инъекции каждые четыре месяца в течение всей жизни.

«Были случаи, когда дети умирали, так и не дождавшись получения лекарства», — рассказала директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, добавив, что «сейчас в некоторых регионах дешевле платить штрафы за неисполнение решений, чем их исполнять».

Эксперты уверены, что окончательно решить проблему может только передача обязательств по финансированию закупки «Спинразы» на федеральный уровень. Один из вариантов — однократное предоставление препарата на следующий день после подачи иска. По мнению юристов, это позволит уберечь детей от физических страданий и «сделает бессмысленным использование судебного разбирательства для затягивания процесса обеспечения «Спинразой».