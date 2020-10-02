В районном отделении «Единой России» в Петербурге начался массовый исход членов партии. В их числе экс-глава МО «Волковское»

На данный момент партийные билеты сложили четыре человека, в том числе и Яхин. Еще шестеро, по его словам, выразили намерение сделать это в ближайшее время. Он не исключил, что число вышедших в дальнейшем еще вырастет.

В Петербурге четыре члена партии «Единая Россия» из отделения Фрунзенского района заявили о выходе из партии, рассказал 2 октября «Фонтанке» экс-глава МО «Волковское» Рамиль Яхин. Он обвинил руководство в развале местного отделения, работы муниципальной администрации и фальсификации выборов.

В заявлении о выходе из партии, написанном на имя секретаря отделения во Фрунзенском районе Любови Егоровой, говорится, что при формировании участковых и муниципальных избирательных комиссий решения местного отделения были проигнорированы. В результате в составы комиссий попали жители других муниципалитетов и даже Ленобласти, а не МО «Волковское» и были, по мнению экс-главы муниципалитета, созданы возможности для махинаций на выборах.



«В результате восемь человек, законно избранных, в том числе три члена партии «Единая Россия», мандаты не получили», — добавил Яхин. Он подчеркнул, что при всем уважении к Егоровой считает невозможным находиться в одной партии с ней и теми, кто принимал непосредственное участие в развале местного отделения партии.



Напомним, муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября 2019 года с многочисленными нарушениями. В ряде муниципалитетов продолжаются судебные процессы, в которых кандидаты пытаются оспорить итоги выборов и доказать наличие фальсификаций. В результате Горизбирком неоднократно становился объектом критики Центральной избирательной комиссии. Более того, на днях ЦИК выразил недоверие председателю петербургского избиркома Виктору Миненко и признал работу комиссии неудовлетворительной.

