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30.09.2020 12:29
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Памфилова предложила членам Горизбиркома Петербурга сложить полномочия. «У ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии»

Центризбирком России признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко. Об этом 30 сентября сообщается в официальном телеграм-канале ЦИК.

«Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии», — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме того, председатель комиссии предложила членам СПбИК досрочно сложить с себя полномочия.

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать», — сказала она.

Напомним, в Петербурге должны были состояться дополнительные выборы в парламент по 21 одномандатному округу после смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова летом прошлого года. Комиссия назначила довыборы только с четвертой попытки, затем приостановила кампанию со ссылкой на коронавирус. Позднее довыборы отменили из-за положения закона, согласно которому избрать депутата можно было не позднее чем за год до выборов нового созыва парламента.

После муниципальных выборов в сентябре 2019 года ЦИК регулярно критиковал петербургский избирком. Председатель центральной комиссии называла кампанию «беспрецедентной по цинизму и нарушениям». В декабре прошлого года Элла Памфилова уже говорила о том, что Центризбирком рассматривает возможность расформирования петербургской комиссии, и высказывала сомнения в том, что ГИК в нынешнем составе способен оздоровить избирательную систему.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

261847251
Только распустить?
А посадки?
Kit.
Эллочка опять пригрозила пальчиком.

Посадки где?
efela
Какой выдающийся у нас горизбирком, что даже Памфилова видит его нарушения.
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