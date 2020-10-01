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01.10.2020 20:08
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Ереван и Баку отчитались о потерях друг друга на пятый день военного конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Армении заявили о 1280 погибших и 2700 раненых бойцах противника. Инфографику итогов пяти дней военного столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Каарабехе представил 1 октября в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

По подсчётам Еревана, армянская армия уничтожила 90 беспилотников, 4 самолета, 12 вертолетов, 181 танк и 5 артиллерийских систем ВС Азербайджана (три тяжелые огнеметные системы «ТОС» и две системы «Смерч» четыре самолета, уточняют в информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что в четверг, 1 октября, вооружённые силы уничтожили до 200 армянских танков, более 228 артиллерийских установок, 300 средств ПВО, 6 командно-контрольных пунктов и 1 ЗРК С-300.

Президент Франции, а также его коллеги из США и России выступили сегодня, 1 октября, с совместным заявлением по поводу ситуации в Карабахе. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт. МИД РФ заявил, что у российской стороны есть собственные сведения о перемещении в зону боевых действий в Карабахе иностранных боевиков.

С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
Если армяне будут выкладывать видео побитой техники азеров, а азеры побитой техники армян, но будут все брать из видеоигр, то это будет лучший расклад!!!
Получат деньги от спонсоров войны, но при этом никто не пострадает!!!
Подумайте!!!
PapaKarlo
В 80-х годах в Никарагуа прокоммунистическое правительство воевало с так наз "контрас"-партизанами. Никак не могла их одолеть. Попросило у СССР танки. Им послали морем 10 шт старых Т-55. И они быстро одержали победу... А здесь за 4 дня 200 танков уничтожено и хоть бы что...
LiChaBaTa
Россия обязана помочь! Армянами Армении. Азербайджанцами Азербайджану.
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