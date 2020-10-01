В Турции потребовали объяснений от тушивших пожары российских пилотов, которые напугали местных жителей
В Турции потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты «вызвали беспокойство» жителей Антальи.
Вечером 28 сентября Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище «Огненный орел», выполняли полеты в одном из районов города, пишет 1 октября РИА Новости со ссылкой на Milliyet.
«Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — утверждается в материале.
По данным издания, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.