Путин призвал. Служить Отечеству пойдут 128 тысяч

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию, сообщила пресс-служба Кремля.

В соответствии с указом, в октябре — декабре планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек. Этим же указом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Осенью 2019 года в армию пошли 132 тысячи человек, весной 2020-го — 135 тысяч.