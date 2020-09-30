FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 22:15
3
Печать

Путин призвал. Служить Отечеству пойдут 128 тысяч

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию, сообщила пресс-служба Кремля.

В соответствии с указом, в октябре — декабре планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек. Этим же указом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Осенью 2019 года в армию пошли 132 тысячи человек, весной 2020-го — 135 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

victor_k
Пусть для начала сынули Патрушева и Матвиенко в армии послужат.
Вот тогда будет, о чём говорить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний