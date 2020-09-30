Пулково усиливает режим: без масок и перчаток в аэропорт больше не пустят
Аэропорт Пулково выпустил предупреждение для пассажиров: без масок и перчаток путь туда им теперь заказан.
«Пассажиры без масок, перчаток или иных заменяющих их текстильных изделий для защиты органов дыхания и рук не будут допускаться в пассажирский терминал, — заявили представили воздушной гавани 30 сентября. — Вы можете приобрести маски, перчатки и антисептические гели в автоматах при входе в терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта, а также в магазинах и аптеках в пассажирском терминале».
Кроме того, в Пулково просят поддерживать дистанцию в 1,5 метра, и особо обращаются к туристам — по прибытии в РФ из-за границы им предлагается пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Одновременно Смольный заявил, что собирается ужесточить подход к «безмасочникам» на транспорте. Без защиты в метро обещают не пускать.