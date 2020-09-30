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30.09.2020 21:11
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Пулково усиливает режим: без масок и перчаток в аэропорт больше не пустят

Аэропорт Пулково выпустил предупреждение для пассажиров: без масок и перчаток путь туда им теперь заказан.

«Пассажиры без масок, перчаток или иных заменяющих их текстильных изделий для защиты органов дыхания и рук не будут допускаться в пассажирский терминал, — заявили представили воздушной гавани 30 сентября. — Вы можете приобрести маски, перчатки и антисептические гели в автоматах при входе в терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта, а также в магазинах и аптеках в пассажирском терминале».

Кроме того, в Пулково просят поддерживать дистанцию в 1,5 метра, и особо обращаются к туристам — по прибытии в РФ из-за границы им предлагается пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Одновременно Смольный заявил, что собирается ужесточить подход к «безмасочникам» на транспорте. Без защиты в метро обещают не пускать.

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Комментарии (7)

sektor7
И всех марамоев вдоль дороги к терминалу тоже, с их картонками и тряпками на номерах. Зажали 250 рублей.
Как тараканы все щели забили на трассе.
Стыдно так себя вести.
262146281
В Пулково и так не пускали без масок и перчаток!!!
Что там ужесточать?
И перчатки стоят 150р а аэропорту, маски-столько же.
Samal_
фильтры в самолётах пусть меняют почаще в системе вентиляции - вот за чем следить-то надо.
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