Пулково усиливает режим: без масок и перчаток в аэропорт больше не пустят

Аэропорт Пулково выпустил предупреждение для пассажиров: без масок и перчаток путь туда им теперь заказан.

«Пассажиры без масок, перчаток или иных заменяющих их текстильных изделий для защиты органов дыхания и рук не будут допускаться в пассажирский терминал, — заявили представили воздушной гавани 30 сентября. — Вы можете приобрести маски, перчатки и антисептические гели в автоматах при входе в терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта, а также в магазинах и аптеках в пассажирском терминале».