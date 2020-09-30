Роман Ротенберг покинул расположение СКА «из-за симптомов простуды». Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в клубе
Глава штаба петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг покинул расположение команды из-за симптомов простуды. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе армейцев с Невы.
«Глава штаба СКА Роман Ротенберг почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углубленного медобследования», — говорится в сообщении.
В эти минуты в Новосибирске проходит матч СКА с «Сибирью», обязанности главного тренера исполняет Лев Бердичевский.
Ранее сообщалось, что СКА продолжает выступать в основном молодежным составом из-за вспышки коронавируса в клубе. Обязанности главного тренера в матче с «Ак Барсом» 25 сентября исполнял Роман Ротенберг. Главный тренер Валерий Брагин пропускает игры из-за болезни. Это не мешает пока СКА лидировать в Западной конференции с 14 очками после 10 матчей.