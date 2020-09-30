Студент СПбГУ родом из Китая за деньги хотел попасть на бюджетное место, но столкнулся с обманом. Вуз не нашел мошенницу в списке преподавателей

Второкурсник магистратуры СПбГУ заявил в полицию на женщину, которая представилась ему сотрудницей учебного отдела вуза. Он дал ей денег, чтобы дальше учиться бесплатно, но желаемого не получил.



По данным «Фонтанки», о преступлении рассказал 27-летний гражданин Китая, который учится на психолога в СПбГУ. Еще в августе он связался с некой Юлией, которая пообещала ему посодействовать в переводе на бюджетную форму обучения, за услуги она попросила 350 тысяч. Сумму он передал женщине в кафе в марте прошлого года. Через некоторое время стало понятно, что бесплатная учеба ему не светит, и 288 тысяч вернулись, ими магистрант оплатил обучение. Еще 62 тысячи Юлия назвала издержками за хлопоты и возвращать отказалась. Об этом студент рассказал реальным сотрудникам учебного отдела. Выяснилось, что фамилия женщины в списке работников университета не значится, но когда-то в вузе была такая аспирантка. Как «Фонтанке» 30 сентября сообщили в пресс-службе СПбГУ, заявление в полицию поступило и от самого вуза, написано оно было еще 28 августа. О результатах проверки пока неизвестно.

