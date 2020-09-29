В карантинную статистику Петербурга попали ещё три школы. На дистанционку ушли 37 классов

На дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и ОРВИ в Петербурге перешли 37 классов в 14 школах. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Смольного 29 сентября.



В городе остаётся полностью закрытым один детский сад. Накануне в формате онлайн-уроков учились 34 класса в 11 школах.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин увеличил на неделю школьные каникулы из-за распространения коронавируса, в Петербурге об этом пока не думали.