FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 10:37
0
Печать

Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом

У дирижера и альтиста Юрия Башмета диагностирован коронавирус. Музыканта госпитализировали в Москве 29 сентября.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — сообщили ТАСС в пресс-службе Русского концертного агентства.

По информации издания «Московский комсомолец», вместе с Юрием Башметом госпитализирована его супруга Наталья.

Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. С 2002 года — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В качестве солиста и дирижера выступает с лучшими симфоническими оркестрами мира.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний