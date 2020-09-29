Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом

У дирижера и альтиста Юрия Башмета диагностирован коронавирус. Музыканта госпитализировали в Москве 29 сентября.
«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — сообщили ТАСС в пресс-службе Русского концертного агентства.
По информации издания «Московский комсомолец», вместе с Юрием Башметом госпитализирована его супруга Наталья.
Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. С 2002 года — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В качестве солиста и дирижера выступает с лучшими симфоническими оркестрами мира.