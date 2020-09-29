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29.09.2020 07:17
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Осень вернулась: в Петербурге холодает, ожидается дождь

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После восхитительного бабьего лета, подарившего тепловые рекорды, в Санкт-Петербург возвращается осень. Но сильно ухудшаться погода не будет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный умеренный. Днём воздух прогреется до 13–15 градусов.

Это всё равно очень тепло для конца сентября. Обычно в этот день (согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, как напоминает «Яндекс») температура колеблется в пределах от 4 до 13 градусов, и бывает пасмурно. Самое холодное 29 сентября зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила минус 3 градуса, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 22.

30 сентября и 1 октября существенных осадков не ожидается, и скорее всего, будет на 2–3 градуса теплее, чем сегодня.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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