После восхитительного бабьего лета, подарившего тепловые рекорды, в Санкт-Петербург возвращается осень. Но сильно ухудшаться погода не будет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный умеренный. Днём воздух прогреется до 13–15 градусов.

Это всё равно очень тепло для конца сентября. Обычно в этот день (согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, как напоминает «Яндекс») температура колеблется в пределах от 4 до 13 градусов, и бывает пасмурно. Самое холодное 29 сентября зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила минус 3 градуса, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 22.